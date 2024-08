Ukraine richtet in Russland Militärkommandatur ein

Kiew: Nach ihrem Vormarsch im russischen Gebiet Kursk erhöht die Ukraine den Druck auf Moskau. Die Militärführung in Kiew hat angekündigt, in der Region eine Militärkommandantur einzurichten, die sich um Recht und Ordnung sowie die Bedürfnisse der Bewohner kümmern soll. Nachdem Russland die Kontrolle über einen Teil des Gebietes verloren und dort Menschen zurückgelassen habe, müsse die Versorgung aufrechterhalten werden. Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben seit Beginn des Vormarschs 82 Orte und fast 1.200 Quadratkilometer Territorium unter seine Kontrolle gebracht - darunter die Stadt Sudscha, in der sich die letzte Übergabestation für russisches Gas befindet, das über die Ukraine nach Europa gelangt. Die Offensive hat vor neun Tagen begonnen. Die Ukraine hat zugesagt, sich an internationales humanitäres Recht zu halten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2024 18:00 Uhr