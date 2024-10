Ukraine muss laut Selenskyj Druck auf Russland erhöhen

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Lage seiner Truppen an der Front als äußerst schwierig bezeichnet. Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videoansprache nach einem Treffen mit hochrangigen Kommandeuren, dies betreffe jeden einzelnen Frontabschnitt; es gelte jetzt im Herbst den Druck auf Russland maximal zu erhöhen, um ein Ende des Krieges zu erzwingen - sowohl militärisch als auch diplomatisch. Er verwies dabei auch auf ein Treffen der Ukraine-Unterstützergruppe in Ramstein mit US-Präsident Biden Mitte Oktober. Russlands Armee hatte erst gestern weitere Geländegewinne in der Ostukraine gemeldet. - Die Ukraine hat auch ihren Unmut über die Schweizer Unterstützung für einen von China und Brasilien vorgelegten Friedensplan für ein Ende des Krieges geäußert. Alle Initiativen, die keinen eindeutigen Verweis auf die UN-Charta enthalten und nicht die vollständige Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine garantieren, seien inakzeptabel, teilte das Außenministerium in Kiew mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2024 06:00 Uhr