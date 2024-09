Ukraine meldet Zerstörung von zwei Munitionslagern in Russland

Moskau: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben im Süden und Westen Russlands zwei Munitionsdepots zerstört. Eines davon, nahe der Stadt Tichorezk, habe zu den drei größten Munitionslagern der russischen Hauptstadt gehört, so die ukrainischen Streitkräfte. Die russischen Behörden riefen dort den Ausnahmezustand aus. 1.200 Bewohner seien aus einem angrenzenden Dorf in Sicherheit gebracht worden, so der Gouverneur der russischen Region Krasnodar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2024 02:00 Uhr