Ukraine meldet zahlreiche russische Raketen- und Drohnenangriffe

Kiew: Russland setzt seine Angriffswelle auf die Ukraine unvermindert fort. In weiten Teilen des Landes gab es in der Nacht und am Morgen Luftalarm. Das Militär teilte mit, Russland habe mehrere Raketen- und Drohnenangriffe auf Kiew und andere Regionen gestartet. Bomber würden zudem in Richtung der ukrainischen Grenze fliegen. Rund um Kiew waren die Luftverteidigungssysteme die ganze Nacht im Einsatz. In der Großstadt Krywyj Rih im Zentrum des Landes schlug nach Behördenangaben eine russische Rakete in ein Hotel ein. Dabei sollen mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen sein. In den Trümmern wird nach Verschütteten gesucht. Drei weitere Personen sollen in Saporischschja getötet worden sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2024 09:00 Uhr