Ukraine meldet weitere Geländegewinne in Kursk

Kiew: Die ukrainischen Truppen dringen nach ihrem Einmarsch in die russische Grenzregion Kursk offenbar tiefer in das Gebiet vor. Seit Tagesbeginn sind sie nach eigenen Angaben ein bis zwei Kilometer vorangekommen. Zudem hätten ukrainische Truppen mehr als 100 russische Soldaten gefangen genommen. Präsident Selenskyj kündigte an, dass sie für einen Austausch gegen ukrainische Kriegsgefangene vorgesehen sind. Seit dem Beginn des Vorstoßes am 6. August will das ukrainische Militär eine Fläche von rund 1.000 Quadratkilometern auf russischem Territorium eingenommen haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2024 18:00 Uhr