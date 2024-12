Ukraine meldet schwere Gefechte im Osten des Landes

Kiew: An den Fronten der Ukraine hat es erneut schwere Gefechte gegeben. Im abendlichen Lagebericht des ukrainischen Generalstabs war von insgesamt 214 Kämpfen an verschiedenen Frontabschnitten die Rede. Schwerpunkte waren demnach erneut die Regionen um Pokrowsk und Kurachowe am Rande des Donbass. Dort hatten russische Truppen in den vergangenen Tagen größere Geländegewinne erzielt. Ebenfalls schwer umkämpft waren die von der Ukraine besetzten Abschnitte in der westrussischen Region Kursk. Dabei wurden nach ukrainischen Berichten zahlreiche nordkoreanische Soldaten getötet, die den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen. Außerdem meldete das ukrainische Militär die Zerstörung eines russischen Versorgungszugs, der aus 40 Tankwaggons bestand und in der Region Saporischschja in Brand gesetzt worden sein soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2024 08:00 Uhr