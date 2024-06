Ukraine meldet russischen Luftangriff auf Energieversorgung

Kiew: Russland hat in der Nacht erneut die Ukraine mit schweren Angriffen überzogen. Die russischen Streitkräfte haben dabei mehrere Marschflugkörper, Lenkraketen und Kampfdrohnen eingesetzt, so der Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe. Alle Drohnen und Teile der Raketen seien aber abgefangen worden. Dennoch wurden bei der Attacke nach ukrainischen Angaben mehrere Anlagen der Energieversorgung getroffen. Gemeldet wurden Schäden in den Gebieten Winnyzja, Dnipropetrowsk, Donezk und Kiew. Das genaue Ausmaß der Zerstörung müsse aber erst noch festgestellt werden, hieß es. Auch auf russischer Seite wurden Attacken gemeldet. Demnach hat die Ukraine Ölanlagen bei Krasnodar und südlich von Moskau mit Drohnen beschossen. Zwei Treibstofflager sollen dabei Feuer gefangen haben.

