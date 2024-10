Ukraine meldet mehrere Verletzte bei russischen Drohnen-Angriffen

Kiew: Die Ukraine meldet in der Früh mindestens neun Verletzte bei einem russischen Drohnenangriff auf die Hauptstadt des Landes. Unter den Opfern soll auch eine Elfjährige sein. Kiews Bürgermeister Klitschko teilte über die sozialen Medien mit, herabfallende Trümmer einer zerstörten Drohne hätten ein Feuer in einem mehrstöckigen Wohnhaus ausgelöst. In der Hauptstadt und der umliegenden Region wurde in den frühen Morgenstunden Luftalarm ausgelöst. Russland wiederum hat nach eigenen Angaben in der Nacht über mehreren Landesteilen mehr als 20 ukrainische Drohnen zerstört. Angaben über mögliche Opfer gibt es bislang nicht.

