Ukraine meldet massive russische Angriffe aus der Luft

Warschau: Wegen zahlreicher russischer Angriffe auf die Westukraine hat auch das Nachbarland Polen seine Luftabwehr in Alarmbereitschaft versetzt. Man habe polnische und alliierte Kampfjets aufsteigen lassen, teilte das Militär im Kurznachrichtendienst "X" mit. Alle nötigen Kräfte seien zur Verteidigung des eigenen Staatsterritoriums mobilisiert worden. Bodengestützte Luftabwehr- und Radaraufklärungssysteme hätten die höchste Bereitschaft erreicht. Zuvor hatte die Ukraine landesweite russische Attacken mit Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und unbemannten Fluggeräten gemeldet. In Kiew etwa waren zu Tagesbeginn mehrere von der Flugabwehr ausgelöste Explosionen zu hören. Als Vorsichtsmaßnahme wurde in mehreren Gebieten der Ukraine der Strom abgeschaltet. So soll einer eventuellen Überlastung des Netzes vorgebeugt werden, sollten Energieanlagen getroffen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2024 11:00 Uhr