Ukraine meldet massive russische Angriffe aus der Luft

Kiew: Das russische Militär hat am Morgen einen massiven Luftangriff auf Ziele in der Ukraine gestartet. In der ukrainischen Hauptstadt waren zu Tagesbeginn mehrere von der Flugabwehr ausgelöste Explosionen zu hören. Nach Angaben der Behörden brach in zwei Wohnhäuern Feuer aus. Auch aus anderen Städten wie Saporischschja, Dnipro und Odessa wurden Attacken gemeldet. Insgesamt sollen laut der ukrainischen Luftwaffe dutzende Marschflugkörper und ballistische Raketen auf das ganze Land abgefeuert worden sein. Als Vorsichtsmaßnahme wurden in mehreren Gebieten der Ukraine der Strom abgeschaltet. So soll einer eventuellen Überlastung des Netzes vorgebeugt werden, sollten Energieanlagen getroffen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2024 08:00 Uhr