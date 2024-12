Ukraine meldet massive russische Angriffe

Kiew: Russische und ukrainische Truppen haben sich erneut erbitterte Kämpfe um die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk im Gebiet Donezk geliefert. Vom Generalstab in Kiew hieß es, im Lauf des Tages habe es 35 russische Zangenangriffe gegeben, um möglichst nah an den Stadtrand vorzudringen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte zuvor erklärt, er hoffe, es komme nicht dazu, dass die russischen Truppen Pokrowsk einnehmen. In der vergangenen Nacht hatte Russland die Ukraine ein weiteres Mal mit Drohnen- und Raketenangriffen überzogen. Dabei wurden laut Selenskyj gezielt auch Energieanlagen getroffen. In mehreren Regionen fiel der Strom aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2024 19:00 Uhr