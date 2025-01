Ukraine-Kontaktgruppe sagt weiter Unterstützung zu

Ramstein. Es war das womöglich letzte Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe heute in Rheinland-Pfalz. Vertreter von mehr als 50 Ländern sicherten der Ukraine zu, sie auch nach dem Regierungswechsel in den USA militärisch zu unterstützen. Der scheidende US-Verteidigungsminister Austin kündigte ein weiteres Hilfspaket im Umfang von 500 Millionen US-Dollar an. Und sein deutscher Amtskollege Pistorius versprach zusätzliche Waffen und Panzer. Gleichzeitig warb er dafür, die Treffen der Kontaktgruppe fortzuführen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2025 19:00 Uhr