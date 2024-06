Ukraine-Konferenz soll Weichen für Wiederaufbau stellen

Berlin: Bundeskanzler Scholz und Präsident Selenskyj haben eine groß angelegte Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine eröffnet. Scholz hob den Durchhaltewillen der Ukrainer bei der Verteidigung ihres Landes hervor. Deutschland werde in den nächsten Wochen weitere Waffensysteme zur Luftverteidigung liefern. 60 Länder sind bei dem Treffen in Berlin vertreten. Es geht darum, wie Häuser, Straßen, Kraftwerke und Fabriken wieder instandgesetzt werden können. Als wichtigstes Ziel nannte Entwicklungs-Staatssekretär Annen, private Investitionen in der Ukraine zu verstärken. Er sagte dem BR, der Wiederaufbau des zerstörten Landes sei nicht allein mit Steuermitteln finanzierbar. Die Weltbank schätzt die Kosten auf bis zu 450 Milliarden Euro. Am Nachmittag wird Selenskyj zum ersten Mal persönlich eine Rede im Bundestag halten - die Abgeordneten kommen dann zu einer Sondersitzung zusammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2024 11:00 Uhr