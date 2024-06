Ukraine-Konferenz fordert Räumung des Kernkraftwerks Saporischschja

Luzern: Die Ukraine-Konferenz in der Schweiz fordert, dass die Regierung in Kiew wieder die volle Kontrolle über das Kernkraftwerk Saporischschja erhält. So steht es im Entwurf für die Abschlusserklärung. Alle ukrainischen Kriegsgefangenen müssten freigelassen werden und deportierte Kinder in ihre Heimat zurückkehren. Mehr als 90 Länder sind bei dem Treffen in der Zentralschweiz vertreten, Russland war nicht eingeladen. Bundeskanzler Scholz räumte allerdings ein, dass kein Frieden erreicht werden könne, ohne Russland einzubeziehen. Für einen Frieden sind nach seinen Worten aber noch enorme Anstrengungen erforderlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.06.2024 03:00 Uhr