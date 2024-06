Ukraine-Konferenz beginnt am Vierwaldstätter See

Luzern: In der Schweiz beginnt am Nachmittag eine internationale Konferenz zum Ukraine-Krieg. Laut Schweizer Außenministerium nehmen insgesamt 100 Delegationen teil, darunter 57 Staats- und Regierungschefs. Auch Bundeskanzler Scholz wird anreisen. Beraten wollen die Teilnehmer über erste Bausteine eines möglichen Friedensprozesses. Dabei will der ukrainische Präsident Selenskyj dem Vernehmen nach Länder des globalen Südens auf seine Seite ziehen, die bislang teilweise Russland nahe stehen. Die Teilnehmer tagen in einem Luxushotel hoch über dem Vierwaldstätter See.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.06.2024 04:00 Uhr