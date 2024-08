Ukraine greift russischen Militärflughafen in Russland an

Moskau: Nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf den Militärflughafen Lipezk ist in der Region der Notstand erklärt worden. Bei den Detonationen seien sechs Menschen verletzt worden, teilten örtliche Behörden mit. Der Flughafen liegt gut 280 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Die Ukraine hat in den vergangenen Tagen den Krieg auf russisches Territorium ausgeweitet. Ukrainische Truppen drangen über die Grenze in die Region Kursk vor. Die Regierung in Kiew hat sich zum Ziel dieser Offensive noch nicht geäußert, Präsident Selenskyj sagte am Abend, Russland habe den Krieg in die Ukraine gebracht, es solle spüren, was es getan hat. Eine Vermutung ist, dass die Ukraine mit dem Vorstoß versucht, russische Reserveverbände in das Gebiet zu locken, um sie in der ukrainischen Region Donezk zu schwächen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2024 09:45 Uhr