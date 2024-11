Ukraine greift russische Region Kursk mit britischen Lenkflugkörpern an

Kiew: Die Ukraine hat nach US-Raketen offenbar auch britische Marschflugkörper gegen Ziele in Russland eingesetzt. Darüber berichtet unter anderem die britische Zeitung "Financial Times". Laut dem US-Institut für Kriegsstudien soll ein russisch-nordkoreanisches Hauptquartier in der russischen Region Kursk attackiert worden sein. Dort haben Russland und Nordkorea demnach rund 50.000 Soldaten zur Rückeroberung der Grenzregion von der Ukraine zusammengezogen. Unterdessen hat der ukrainische Präsident Selenskyj eine militärische Rückeroberung der seit 2014 von Russland besetzten Krim ausgeschlossen. Die Krim solle aber mit diplomatischem Mitteln zurückerlangt werden, sagte Selenskyj im US-Sender Fox News.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2024 06:00 Uhr