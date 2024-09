Ukraine greift russische Infrastruktur mit Drohnen an

Moskau: Die ukrainischen Streitkräfte haben offenbar Drohnenangriffe auf russisches Gebiet geflogen und dabei vor allem Kraftwerke und Raffinerien ins Visier genommen. Nach russischen Angaben sind vor allem die Hauptstadt Moskau und die Region Twer 170 Kilometer nordwestlich betroffen. Nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sobjanin ist auch in der Ölraffinerie der Hauptstadt ein Feuer ausgebrochen. Ob es von einer Drohne verursacht wurde, ist unklar. Zuvor war in russischen Telegram-Kanälen von Explosionen in der Nähe des Kraftwerks Konakowo in der Region Twer berichtet worden. Das Kraftwerk ist einer der größten Stromerzeuger in Zentralrussland. Am Morgen meldete der Gouverneur, die Strom- und Gasversorgung sei trotz des Angriffs intakt. Die russische Flugabwehr hat nach eigenen Angaben 158 ukrainische Drohnen abgefangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2024 09:00 Uhr