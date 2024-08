Ukraine greift erneut Treibstofflager in Russland an

Rostow am Don: Die Ukraine hat erneut ein russisches Tanklager attackiert. Wie der zuständige Gouverneur mitteilte, wurde durch einen Drohnenangriff auf das Lager im Bezirk Kamensk in Südrussland ein Brand ausgelöst, mehrere Tanks stehen demnach in Flammen. Erst vor zehn Tagen hatte die ukrainische Luftwaffe ebenfalls in der Region Rostow ein Diesel-Depot angegriffen, das Feuer ist bis heute nicht gelöscht. Mit den Attacken auf Treibstofflager versucht die Ukraine, den Nachschub für die russische Armee zu erschweren.

