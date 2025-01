Ukraine greift erneut russisches Tanklager an

Moskau: Die ukrainische Armee hat ein weiteres russisches Treibstofflager angegriffen. Bei der Drohnenattacke in der Region Tula südlich von Moskau sei ein Öltank in Brand geraten, teilte der zuständige Gouverneur mit. Verletzt wurde nach seinen Angaben niemand. Nur wenige Stunden vorher hatte das ukrainische Militär ein anderes Tanklager in der Region Kaluga in Brand gesetzt. Die Ukraine, die seit fast drei Jahren den russischen Angriffskrieg abwehrt, setzte zuletzt verstärkt darauf, militärische Einrichtungen und Tanklager durch Drohnen zu zerstören. Ziel ist es, die Logistik der russischen Armee zu schwächen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 09:00 Uhr