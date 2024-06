Ukraine-Friedenskonferenz wird in Luzern fortgesetzt

Obbürgen: Bei der Ukraine-Friedenskonferenz liegt ein Kompromiss mit Russland in weiter Ferne. Für heute ist dennoch eine Abschlusserklärung geplant, Dabei stehen die Menschen und sicherheitspolitische Fragen im Mittelpunkt. Unter anderem soll die Ukraine die volle Kontrolle über das Atomkraftwerk Saporischschja zurückerhalten. Auch wird gefordert, alle ukrainischen Kriegsgefangenen freizulassen und deportierte Kinder wieder in die Ukraine zu bringen. Bundeskanzler Scholz betonte, dass Frieden nur möglich sei, wenn der Aggressor einbezogen werde. Er forderte, Russland solle seine Angriffe einstellen und Truppen abziehen. Unklar ist, wann eine Folgekonferenz mit Russland stattfinden kann, die Schweizer Bundespräsidentin Amherd hofft noch in diesem Jahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2024 06:00 Uhr