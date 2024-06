Ukraine-Friedenskonferenz: Entwurf für Abschlusserklärung fordert Rückgabe von Kontrolle über AKW Saporischschja

Obbürgen: Die internationale Friedenskonferenz in der Schweiz startet heute in ihren zweiten und damit letzten Tag. Der Nachrichtenagentur Reuters liegt ein Entwurf für eine Abschlusserklärung vor, in dem Russland klar als Verantwortlicher für den Krieg in der Ukraine benannt wird. Dieser habe großes menschliches Leid und Zerstörung gebracht, heißt es. Weiter wird gefordert, dass Russland die Kontrolle über das Atomkraftwerk Saporischschja und die Zugänge zum Schwarzen und Asowschen Meer an die Ukraine zurückgeben soll. Außerdem müssen ukrainische Kriegsgefangene und aus der Ukraine deportierte Kinder zurückgebracht werden. Noch ist offen, ob sich die Delegationen aus mehr als 90 Ländern auf die Erklärung einigen können. Russland und auch sein Verbündeter China waren zu dem Gipfel nicht eingeladen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2024 08:00 Uhr