Ukraine fordert mehr Tempo bei Waffenlieferungen

Brüssel: Der ukrainische Außenminister Kuleba hat bei einem Treffen mit den EU-Außenministern mehr Tempo bei den versprochenen Waffenlieferungen gefordert. Kuleba beklagte eine Kluft zwischen den Ankündigungen militärischer Hilfe und dem, was tatsächlich geliefert werde. So könne die ukrainische Armee nicht planen und wisse nicht, worauf sie sich auf dem Schlachtfeld verlassen könne. Kuleba betonte, dass die Ukraine kurz vor dem Beginn eines neuen Schuljahres stehe und die Kinder schützen müsse. In der Nacht hatte die Flugabwehr mehr als zehn russische Drohnen über Kiew abgefangen. Die ukrainische Armee hat ihrerseits bestätigt, dass sie Treibstofflager und ein Munitionsdepot auf russischem Boden angegriffen hat, mit dem Ziel, die russische Energie- und Militärinfrastruktur zu zerstören.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2024 13:00 Uhr