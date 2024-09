Ukraine fliegt Drohnenangriffe auf Moskau

Moskau: Die Ukraine hat in der Nacht die russische Hauptstadt mit Drohnen angegriffen. Mindestens zwei Hochhäuser seien beschädigt worden, in mehreren Wohnungen seien Brände ausgebrochen, hieß es von den Moskauer Behörden. Eine Frau sei getötet und drei Menschen verletzt worden. Der Betrieb an drei Flughäfen wurde zeitweise ausgesetzt. Der Moskauer Bürgermeister Sobjanin teilte mit, in der Umgebung der Hauptstadt seien mindestens 15 ukrainische Drohnen abgeschossen worden. - Die Ukraine meldete ihrerseits Luftangriffe aus Russland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2024 08:00 Uhr