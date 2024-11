Ukraine feuert offenbar erstmals britische Marschflugkörper auf russisches Gebiet

London: Die Ukraine hat offenbar erstmals von Großbritannien gelieferte Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow auf russischem Gebiet eingesetzt. Mehrere davon seien gegen mindestens ein russisches Militärziel abgefeuert worden, berichtet die Zeitung "Financial Times". Die bereits im Sommer 2023 gelieferten Marschflugkörper durften bisher nicht gegen Ziele in Russland eingesetzt werden. Der Zeitung "Guardian" zufolge hat Großbritannien dies nun erlaubt, als Reaktion auf die Stationierung nordkoreanischer Truppen an der ukrainischen Grenze.

