Ukraine erlebt größten Drohnenangriff seit Kriegsbeginn

Kiew: Russland soll die Ukraine in der Nacht mit 188 Drohnen angegriffen haben. Nach Angaben aus Kiew war es die größte solche Attacke seit dem russischen Überfall. Der Großteil der Fluggeräte sei zwar abgefangen worden, trotzdem wurden das Stromnetz und auch Wohnhäuser getroffen und beschädigt. Russland meldete seinerseits ebenfalls Drohnenangriffe der Ukraine. Gleichzeitig nimmt der Druck auf die ukrainische Armee an der Front im Donbass-Gebiet zu. Nach Angaben des "Institute for the study of war", das den Kriegsverlauf von den USA aus beobachtet, haben russische Truppen in jüngster Zeit mehr Gebiete besetzt als im gesamten Jahr 2023.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2024 13:00 Uhr