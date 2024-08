Ukraine erlebt einen der schwersten russischen Luftangriffe des Krieges

Kiew: Bei einem der schwersten Angriffe in zweieinhalb Jahren Krieg hat Russland die Ukraine massiv mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen beschossen. Laut Ministerpräsident Schmyhal wurden 15 der insgesamt 24 ukrainischen Regionen getroffen. Das Hauptziel der Angriffe war nach seinen Worten einmal mehr das Energiesystem der Ukraine. Beschädigt wurde unter anderem das Wasserkraftwerk am Kiewer Stausee. In der Hauptstadt der Ukraine und in anderen Landesteilen kam es zu Stromausfällen und Notabschaltungen. Präsident Selenskyj erneuerte die Bitte an alle Partnerländer, den Einsatz westlicher Waffen gegen Militärziele tief im russischen Hinterland zu erlauben. Für die Ukraine dürfe es keine Reichweitenbeschränkung geben, weil auch Russland seine Angriffe nicht beschränke.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2024 21:00 Uhr