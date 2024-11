Ukraine darf US-Langstreckenraketen einsetzen

Kiew: Die USA erlauben der Ukraine, auch Langstreckenraketen gegen Russland einzusetzen. US-Medienberichten zufolge hat Präsident Biden die bislang geltende Beschränkungen aufgehoben, nachdem bekannt wurde, dass Moskau nordkoreanische Soldaten in der russischen Grenzregion Kursk stationiert hat. Die Vorsitzende des Verteidigungs-Ausschusses im Europa-Parlament, Strack-Zimmermann, sagte heute früh im Deutschlandfunk, die Entscheidung der USA sei überfällig gewesen. Es sei offenkundig, dass der russische Präsident Putin den Westen als zu schwach empfinde. - Der ukrainische Präsident Selenskyj äußerte sich eher zurückhaltend zu den Berichten. Er sagte, Angriffe würden nicht mit Worten ausgeführt; die Raketen würden für sich selbst sprechen. Vertreter des Kreml reagierten mit Drohungen. Der Vorsitzende des Ausschusses für internationale Angelegenheiten, Sluzki, sagte, Angriffe mit US-Raketen würden zu einer ernsthaften Eskalation führen. Am Morgen ist in der Ukraine der Strom abgeschaltet worden. Das russische Militär hatte die ukrainische Energie-Infrastruktur am Wochenende massiv mit Raketen und Kampfdrohnen angegriffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2024 08:00 Uhr