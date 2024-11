Ukraine darf US-Langstreckenraketen einsetzen

Washington: Die Ukraine darf weit reichende Waffen aus den USA künftig auch gegen Russland einsetzen. Der scheidende US-Präsident Biden hat bislang geltende Beschränkungen aufgehoben, berichten US-Medien. Dabei geht es vor allem um Raketen, die Ziele hinter der Front erreichen. Hintergrund ist die militärische Lage unter anderem in der russischen Region Kursk - dort zeichnet sich eine Gegenoffensive Russlands unter Beteiligung von Soldaten aus Nordkorea ab. Außerdem hat die Ukraine zuletzt heftige Luftangriffe erlebt - deswegen wird heute früh der Strom in Teilen des Landes abgeschaltet. Polens Außenminister Sikorski erklärte, Biden antworte in einer Sprache, die Putin verstehe. Aus Moskau heißt es, so ein Schritt wäre eine Eskalation. Die staatliche Nachrichtenagentur TASS meldet, der künftige Präsident Trump könnte die Entscheidung rückgängig machen. Das habe man aus Trumps Übergangsteam erfahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2024 07:00 Uhr