TV Duell: Trump und Harris greifen sich gegenseitig an

Philadelphia: In den USA läuft das TV-Rededuell zwischen den beiden US-Präsidentschaftskandidaten Harris und Trump. Beide hatten sich zu Beginn mit Handschlag begrüßt. Zur Lage der Wirtschaft betonte Harris, sie habe einen Plan für die Mittelschicht. Unter anderem wolle sie Existenzgründungen fördern und die unterstützen, die Schwierigkeiten haben. Trump warf sie vor, das Land während seiner Präsidentschaft ins Chaos gestürzt zu haben. Trump wiederum kündigte an, im Fall eines Wahlsieges Länder wie China mit hohen Einfuhrzöllen zu belegen. Er nannte Harris eine Marxistin, die das Land zerstören werde. Harris und Trump stehen sich in dem TV-Duell in Philadelphia das erste Mal direkt gegenüber.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.09.2024 04:00 Uhr