Türkische Gemeinde begrüßt neues Staatsbürgerschaftsrecht

München: Die türkische Gemeinde in Deutschland hat das neue Staatsbürgerschaftsrecht begrüßt. Ihr Bundesvorsitzender Sofuoglu zeigte sich im BR erfreut, dass dadurch grundsätzlich Mehrstaatlichkeit ermöglicht wird. Das betrifft nach seinen Worten allein in Deutschland bis zu 1,5 Millionen Türken. Viele von ihnen seien bereits seit über 50 Jahren im Land und hätten ihre türkische Staatsbürgerschaft aus emotionalen Gründen nicht abgegeben, weil sie in ihrer alten Heimat noch Verwandtschaft hätten oder irgendwann wieder in die Türkei zurückkehren wollten. Jetzt könnten sich auch diese Türken endlich deutsch fühlen, die Staatsbürgerschaft beantragen und sich mehr für dieses Land einsetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2024 11:00 Uhr