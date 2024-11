Türkische Gemeinde Bayern hat Söder mit Verdienstplakette geehrt

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder ist mit der Verdienstplakette der Türkischen Gemeinde Bayern ausgezeichnet worden. In der Begründung, die heute veröffentlicht wurde, hieß es, damit ehre man Söders ernsthafte Dialog- und Integrationsleistungen um die in Bayern lebenden Türken. Trotz anfänglicher Differenzen habe Söder sich in seiner Amtszeit stark für die türkisch-bayerische Gemeinschaft engagiert. Der Ministerpräsident sprach von einer großen Ehre und betonte, die türkische Gemeinde gehöre fest zu Bayern.

