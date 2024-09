Türkische Ermittler nehmen flüchtige Straftäter aus Straubing fest

Straubing: Zwei Straftäter, die Mitte August aus einer geschlossenen Einrichtung in Niederbayern geflohen waren, sind jetzt in der Türkei gefasst worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um zwei 27 und 31 Jahre alte Männer. Sie waren zusammen mit zwei weiteren Insassen aus dem Bezirkskrankenhaus Straubing entkommen. Die beiden anderen Männer wurden bereits in Österreich festgenommen. Bei ihrem Ausbruch hatten die Insassen einen Klinikmitarbeiter angegriffen, überwältigt und mit dem Tode bedroht, um die Öffnung einer Pforte zu erzwingen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2024 18:00 Uhr