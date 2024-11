Tschechien will Verkauf von Energydrinks an Kinder verbieten

Prag: Tschechien will den Verkauf und den Ausschank von Energydrinks an Kinder unter 15 Jahren verbieten. Die liberalkonservative Regierung brachte einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg. Es gehe darum, die Gesundheit der Kinder vor den unerwünschten Auswirkungen zu schützen, so der zuständige Minister. Energiegetränke erfreuen sich in Tschechien seit Jahren großer Beliebtheit und werden intensiv vermarktet. Sie enthalten oft große Mengen an Zucker und Koffein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2024 12:45 Uhr