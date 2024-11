Trumps Zoll-Drohungen verschrecken die Börsen

Palm Beach: Der designierte US-Präsident Trump hat seine Drohung mit hohen Importzöllen noch verschärft. Schon an seinem ersten Tag im Amt werde er auf Einfuhren aus Mexiko und Kanada Sonderzölle von bis zu 25 Prozent verhängen, kündigte er an. Damit will Trump nach eigenen Worten die Nachbarstaaten zwingen, härter gegen Drogenschmuggel und illegale Einwanderung in die USA vorzugehen. Auch für Importe aus China will er die Zolltarife um zehn Prozent anheben. Trumps Ankündigungen haben bereits Auswirkungen an den Börsen. Sowohl in Japan als auch in Europa gaben die Kurse nach, vor allem die Akten von Autoherstellern waren betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2024 11:00 Uhr