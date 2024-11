Trumps Vizekandidat Vance hat bei der US-Wahl seine stimmt abgegeben

Cincinnati: Der republikanische Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten, Vance, hat bei der US-Wahl seine Stimme abgegeben. Er kam mit seiner Frau und seinen Kindern in ein Wahllokal im Bundesstaat Ohio. "Ich habe natürlich für Donald Trump und mich selbst gestimmt. Meine Frau hat das auch getan", sagte Vance vor Reportern. Er habe ein gutes Gefühl bei diesem Rennen. Doch es gibt wenig Anzeichen, dass Trump oder seine demokratische Gegnerin Harris rasch als Sieger oder Siegerin feststehen. In mehreren der entscheidenden Bundesstaaten, den sogenannten Swing States, dürfte es sehr eng werden. In einem solchen Fall müssen deutlich mehr Stimmen ausgezählt werden, bis Klarheit herrscht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2024 17:00 Uhr