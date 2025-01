Trumps Vize bespricht Streitfragen mit Chinas Vize-Präsident

Washington: Kurz vor der Vereidigung des designierten US-Präsidenten Trump hat sich sein künftiger Stellvertreter Vance mit Chinas Vize-Präsident Han getroffen. Auch Tech-Milliardär Musk soll an dem Gespräch teilgenommen haben. Nach Informationen aus Trumps Umfeld ging es unter anderem um den Handel zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften. Aber auch regionale Stabilität und das für die Drogenkrise in den USA maßgeblich mitverantwortliche Opioid Fentanyl sollen Thema gewesen sein. Han betonte, dass China und die USA trotz aller Unterschiede gemeinsame Interessen und Raum für Zusammenarbeit hätten. Er ermunterte laut chinesischen Angaben zudem Tesla-Chef Musk, die Handelsbeziehungen beider Länder voranzutreiben. - Der Republikaner Trump soll am Abend deutscher Zeit offiziell in sein neues Amt eingeführt werden. Die feierliche Eidablegung findet im Washingtoner Kapitolsgebäude statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2025 08:00 Uhr