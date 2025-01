Trumps Präsidentschaft laut Klingbeil Vorteil für SPD-Wahlkampf

Berlin: Die bevorstehende Präsidentschaft von Donald Trump in den USA ist nach Ansicht von SPD-Chef Klingbeil ein Wahlkampfvorteil für die Sozialdemokraten und ihren Kanzlerkandidaten Scholz. In der "Bild am Sonntag" verwies Klingbeil auf die von Trump gestellten Ansprüche auf ausländische Gebiete, wie etwa das zu Dänemark gehörende Grönland. Da brauche es eine kräftige und deutliche Antwort, auch aus Deutschland, sagte der SPD-Chef. Das seien Themen, wo er seine Partei mit Olaf Scholz im Vorteil sehe. Der Bundeskanzler sei Verteidiger deutscher Interessen gegen Ansprüche des künftigen US-Präsidenten, etwa beim Kampf um die Industriearbeitsplätze. Man strecke die Hand in Richtung Trump aus, so Klingbeil. Wenn er sie ausschlage, müsse man stark sein und für die eigenen Interessen kämpfen.

