Trump will Wahlkampfstrategin Susie Wiles zu seiner Stabschefin machen

Washington: Der designierte US-Präsident Donald Trump hat erste Personalentscheidungen für seine künftige Regierung getroffen. Er kündigte, an, seine Wahlkampfsstrategin Susie Wiles zur Stabschefin im Weißen Haus zu machen. Es sei eine wohlverdiente Ehre, sie als erste weibliche Stabschefin in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu haben. Wiles ist eine langjährige republikanische Strategin aus Florida, die bereits Trumps Wahlkampf 2016 und 2020 in diesem Bundesstaat leitete. Ihr wird großer Anteil am Wahlerfolg zugeschrieben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.11.2024 01:00 Uhr