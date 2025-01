Trump will Unternehmen in die USA locken

Davos: US-Präsident Trump will die Wirtschaft in seinem Land weiter ankurbeln. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat er deshalb die größten Steuersenkungen in der Geschichte versprochen - er war per Video zugeschaltet. Und an Unternehmen aus dem Ausland hatte Trump eine klare Botschaft: Wenn sie in den USA produzieren, bekommen sie die niedrigsten Steuersätze überhaupt. Wenn nicht, dann müssten sie Zölle zahlen. Konkret wurde er bei diesem Thema aber nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2025 20:00 Uhr