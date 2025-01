Trump will offenbar umgehend mit Massenabschiebungen beginnen

Washington: Einen Tag nach seiner Vereidigung will der neue US-Präsident Trump die Abschiebung von Millionen Migranten mit Massenfestnahmen einleiten. Trumps designierter Grenzschutzbeauftragter Homan kündigte an, am Dienstag würden landesweit Razzien stattfinden. Beamte der US-Grenzpolizei führten Sicherheitsübungen mit Stacheldraht und Betonblöcken an der Grenze zu Mexiko durch. Die mexikanische Grenzstadt Tijuana rechnet mit Massenabschiebungen aus den USA und hat deshalb den Notstand ausgerufen. Die Leiterin des Migrantenaufnahmezentrums spricht von einer ernsten Lage. Schon seit Trump im November gewählt wurde, haben ihren Angaben zufolge die Abschiebungen aus den USA zugenommen. Viele, auch Familien mit Kindern, landeten mitten in der Nacht in der Stadt, ohne Orientierung.

