Trump will nach Attentat auf Parteitag für Einheit werben

Washington: Der frühere US-Präsident Trump will infolge des Attentats beim Parteitag der Republikaner nach eigenen Angaben dafür werben, die politischen Spaltung im Land zu überwinden. Trump sagte der New York Post, er habe seine ursprünglich geplante und sehr angriffslustige Rede für den Parteitag verworfen. Er wolle versuchen, das Land zu einen. Das viertägige Treffen der Republikaner in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin beginnt heute. Trump soll dann voraussichtlich am Donnerstag offiziell zum Kandidaten seiner Partei für die Präsidentschaftswahl im November gekürt werden. Bei dem Attentat bei einer Wahlkampfveranstaltung war Trump am Samstag am Ohr verletzt worden. US-Präsident Biden warnte die Amerikaner in einer Rede zur Lage der Nation vor politisch motivierter Gewalt und forderte, das hitzige politische Klima abzukühlen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2024 11:00 Uhr