Trump will als erste Amtshandlung Grenze schließen

Milwaukee: Der Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner, Trump, hat auf dem Parteitag die Einheit des Landes beschworen. In seiner mit Spannung erwarteten Rede betonte Trump, er wolle der Präsident des ganzen Landes werden. Mit Blick auf den Ausgang der Wahl im November gab er sich kämpferisch: "In vier Monaten werden wir einen unglaublichen Sieg haben", sagte Trump wörtlich. Scharfe Töne schlug er beim Thema Migration an. Als erste Amtshandlung werde er die Grenze schließen, um Migranten an einer Einreise in die USA zu hindern, kündigte der 78-Jährige an. Die Invasion müsse gestoppt werden. - Unterdessen mehren sich die Anzeichen, dass der demokratische Präsident Biden womöglich aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit aussteigen könnte. Medienberichten zufolge erwägt der 81-Jährige einen Rückzug. Sein stellvertretender Wahlkampfleiter, Richmond, dementierte das im US-Fernsehen allerdings.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2024 09:00 Uhr