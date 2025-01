Trump veranlasst Ausstieg aus Klimaabkommen und WHO

Washington: Nach seiner Vereidigung hat der neue US-Präsident Trump fast 80 erste Anordnungen unterzeichnet. Dazu gehört unter anderem ein Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen, der in einem Jahr wirksam wird. Zudem sollen unverzüglich alle finanziellen Verpflichtungen der USA im Rahmen der Klimarahmenkonvention eingestellt oder widerrufen werden. Trump hat die Anordnungen in der Sportarena unterzeichnet unter dem Jubel tausender Anhänger. Auch der angekündigte Ausstieg aus der Weltgesundheitsorganisation gehört dazu. Die UN-Behörde habe die Corona-Pandemie und andere internationale Gesundheitskrisen nicht angemessen gehandhabt, sagte Trump. Sein Vorgänger Biden habe einem Beitrag an die WHO in Höhe von 500 Millionen Dollar zugestimmt - während man wie China auch nur 39 Millionen Dollar hätte zahlen können. Und Trump fügte wörtlich hinzu: "Alle zocken die Vereinigten Staaten ab - und damit ist es jetzt vorbei."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2025 06:00 Uhr