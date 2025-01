Trump unterzeichnet Dekrete zur Begrenzung der Einwanderung

Washington: Nach seiner Rückkehr ins Präsidentenamt hat Donald Trump gleich ein ganzes Bündel an Maßnahmen eingeleitet. Er unterzeichnete zahlreiche Dekrete, die darauf abzielen, die Einwanderung zu begrenzen, die Energiepruduktion anzukurbeln und die Bürokratie abzubauen. Dabei hat er auch die Entlassung von über tausend Regierungsmitarbeitern angekündigt, die sein Vorgänger Biden ernannt hatte. Dazu gehört auch Mark Milley, der bis vor kurzem der Generalstabschef der Streitkräfte war. Außerdem gehe es ihm um Personen, die nicht mit seiner Vision übereinstimmten, Amerika wieder groß zu machen, erklärte Trump via Social Media. Außerdem begnadigte Trump etwa 1.500 Menschen, die am Sturm auf das Kapitol vor vier Jahren beteiligt waren. Sein Vorgänger Biden hatte gestern noch kurz vor dem Amtsübergabe alle Kongressmitglieder, Zeugen und Mitarbeiter des Untersuchungsausschusses zum Kapitol-Sturm präventiv begnadigt - und auch besagten Milley.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2025 10:00 Uhr