Trump und Musk treten gemeinsam am Ort des Anschlags in Butler auf

Butler: Knapp drei Monate nach dem Attentat auf ihn ist der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Trump an den Tatort zurückgekehrt. Bei seinem Auftritt in der Kleinstadt Butler im Bundesstaat Pennsylvania setzte Trumps Team demonstrativ auf Sicherheit: Der 78-Jährige sprach hinter einer schusssicheren Scheibe, zahlreiche Mitarbeiter des Secret Service sicherten das Gelände, auf den umliegenden Gebäuden waren Scharfschützen postiert. In seiner Rede schwor Trump seine Anhänger auf einen Sieg bei der Präsidentenwahl am 5. November ein. Als Unterstützer trat erstmals auch Tech-Milliardär Musk auf. Musk sagte, dass ohne einen Wahlsieg von Trump das Recht auf Meinungsäußerung und das Recht, Waffen zu tragen, in Gefahr seien. - Mitte Juli hatte ein Mann Trump durch Schüsse am Ohr verletzt, ein Besucher starb.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2024 08:00 Uhr