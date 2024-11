Trump steht wohl kurz vor dem Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl

Washington: Bei der Präsidentschaftswahl in den USA zeichnet sich immer deutlicher ein Wahlsieg des Republikaners Trump ab. Nach den Swing States North Carolina und Georgia schreibt ihm der konservative Sender Fox News nun auch noch Pennsylvania zu. Dort sind mehr als 90 Prozent der Stimmen ausgezählt und Trump liegt deutlich vor seiner demokratischen Konkurrentin Harris. Auch in drei anderen Swing States hat Trump offenbar die Nase vorn. Damit ist ihm die erforderliche Zahl von 270 Wahlleute-Stimmen nahezu sicher. Harris hat bereits angekündigt, heute keine Erklärung mehr zur Wahl abzugeben. Ihre Wahlparty in Washington wurde vorzeitig beendet. Trump will sich in Kürze in Florida äußern. Die Wahllokale sind inzwischen in allen US-Bundesstaaten geschlossen - als letztes die in Alaska.

