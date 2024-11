Trump steht nach bisherigem Auszählungsstand vor der Rückkehr ins Weiße Haus

Washington: Bei der Auszählung der US-Präsidentschaftswahl liegt gegenwärtig der Republikaner Trump in Führung. Ihm werden bereits zwei der sieben wichtigen Swing States zugeschrieben, North Carolina und Georgia. In Pennsylvania und Wisconsin sehen Prognosen und aktuelle Auszählungen ihn ebenfalls vor seiner demokratischen Konkurrentin Harris. Sollte sich diese Tendenz bestätigen, hätte Trump die nötige Zahl von 270 Stimmen der Wahlleute erreicht. Eine letzte Unsicherheit stellen die Briefwahlstimmen dar. Sie sind zum größten Teil noch nicht berücksichtigt. Diese Ergebnisse werden wohl erst im Lauf des Tages oder morgen vorliegen. Es wird trotzdem erwartet, dass Trump in Kürze bei der Wahlparty seiner Partei vor das Mikrofon tritt. Harris hat bereits erklärt, dass sie sich heute nicht mehr äußern wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2024 07:15 Uhr