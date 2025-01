Trump startet mit Flut von Dekreten in neue Amtszeit

Washington: Wenige Stunden nach seiner Vereidigung hat US-Präsident Trump zahlreiche radikale Richtungsänderung angewiesen und damit einen Vorgeschmack auf seine Politik der kommenden Jahre gegeben. Als eine der ersten Maßnahmen ordnete Trump den Austritt seines Landes aus dem Pariser Klimaabkommen an. Auch aus der Weltgesundheitsorganisation will Trump aussteigen. Die Organisation habe schlecht auf die Coronavirus-Pandemie reagiert und fordere unfaire Zahlungen von den USA, erklärte Trump bei der Unterzeichnung eines entsprechenden Dekrets. Der neue Präsident begnadigte außerdem rund 1.500 seiner Anhänger, die im Zusammenhang mit dem Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar angeklagt waren. Darüberhinaus kündigte Trump eine ganze Serie von Maßnahmen an - von der millionenfachen Abschiebung von Einwanderern ohne Aufenthaltsberechtigung bis hin zu der Einstufung von Drogenkartellen als Terrororganisationen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2025 06:00 Uhr