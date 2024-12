Trump skizziert in TV-Interview seine Regierungspläne

Washington: Der designierte US-Präsident Trump hat in einem NBC-Interview die Pläne für seine vierjährige Amtszeit grob umrissen. Es war sein erstes TV-Interview seit seiner Wiederwahl. Darin drohte er den Nato-Partnern mit einem Austritt der USA, falls die Verbündeten sein Land nicht fair behandeln und ihre Rechnungen nicht bezahlen. Die Ukraine muss sich unter Trump auf Kürzungen der US-Hilfen einstellen. Des weiteren bekannte Trump sich zu den schon angekündigten Strafzöllen. Diese, so argumentierte er, würden dazu führen, dass US-Firmen wieder stärker in den USA produzieren, was Arbeitrsplätze schaffe. Trumps zweite Amtszeit beginnt am 20. Januar.

